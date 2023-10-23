Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В елегантній сукні з глибоким декольте: Меріл Стріп отримала нагороду з рук принцеси Леонор

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
896
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В елегантній сукні з глибоким декольте: Меріл Стріп отримала нагороду з рук принцеси Леонор

Меріл Стріп та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

74-річну акторку Меріл Стріп було нагороджено премією "Принцеси Астурійської".

Меріл приїхала до Іспанії, щоб відвідати церемонію вручення нагород у Театрі Кампоамор в Астурії. Акторка отримала премію Астурійської принцеси в галузі мистецтв з рук наслідної принцеси Іспанії Леонор.

Меріл Стріп та принцеса Леонор / © Getty Images
Меріл Стріп та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Стріп приїхала на церемонію в чорній максісукні на запах, з поясом на талії та досить глибоким вирізом на декольте. Акторка доповнила свій образ перлинними сережками-висячками, брошкою на грудях, зробила лаконічний макіяж та зачіску та одягла окуляри.

Меріл Стріп / © Getty Images
Меріл Стріп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, церемонію відвідали усі члени іспанської королівської родини. А образ спадкоємиці трону – принцеси Леонор ми роздивлялися у деталях.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
896
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація