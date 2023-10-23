В елегантній сукні з глибоким декольте: Меріл Стріп отримала нагороду з рук принцеси Леонор

Меріл приїхала до Іспанії, щоб відвідати церемонію вручення нагород у Театрі Кампоамор в Астурії. Акторка отримала премію Астурійської принцеси в галузі мистецтв з рук наслідної принцеси Іспанії Леонор.

Меріл Стріп та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Стріп приїхала на церемонію в чорній максісукні на запах, з поясом на талії та досить глибоким вирізом на декольте. Акторка доповнила свій образ перлинними сережками-висячками, брошкою на грудях, зробила лаконічний макіяж та зачіску та одягла окуляри.

Меріл Стріп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, церемонію відвідали усі члени іспанської королівської родини. А образ спадкоємиці трону – принцеси Леонор ми роздивлялися у деталях.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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