В елегантній сукні з глибоким декольте: "Міс Всесвіт-2015" в ефектному луку постала у Каннах

Піа Вуртцбах гармонічно поєднала у своєму образі чорне вбрання і червону помаду.
Філіппінська акторка, телеведуча, модель і "Міс Всесвіт-2015" – Піа Вуртцбах – відвідала Каннський кінофестиваль.
На червоній доріжці дівчина з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була елегантна чорна сукня без бретельок і зі шлейфом, яка виблискувала від спалахів фотокамер.
Головний акцент у її образі був на глибокому декольте, крізь яке вона продемонструвала пишні груди.
Піа доповнила аутфіт зачіскою з високим пучком і макіяжем із червоною помадою. На шиї у неї красувалося розкішне діамантове кольє, а на руці – браслет із цього комплекту. Молочний манікюр завершив лук Вуртцбах.
Нагадаємо, переможниця "Міс Всесвіт-2023" з'явилася на фотосесії у дивному вбранні.
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