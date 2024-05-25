В елегантній сукні з глибоким декольте: "Міс Всесвіт-2015" в ефектному луку постала у Каннах

Філіппінська акторка, телеведуча, модель і "Міс Всесвіт-2015" – Піа Вуртцбах – відвідала Каннський кінофестиваль.

На червоній доріжці дівчина з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була елегантна чорна сукня без бретельок і зі шлейфом, яка виблискувала від спалахів фотокамер.

Піа Вуртцбах / Фото: Getty Images

Головний акцент у її образі був на глибокому декольте, крізь яке вона продемонструвала пишні груди.

Піа доповнила аутфіт зачіскою з високим пучком і макіяжем із червоною помадою. На шиї у неї красувалося розкішне діамантове кольє, а на руці – браслет із цього комплекту. Молочний манікюр завершив лук Вуртцбах.

Піа Вуртцбах / Фото: Associated Press

Нагадаємо, переможниця "Міс Всесвіт-2023" з'явилася на фотосесії у дивному вбранні.

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