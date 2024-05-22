В елегантній сукні з квітами: Ізабель Гулар продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці

Ізабель Гулар з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в елегантній сукні-бюстьє з квітами, прикрашеній бісером і стразами. Вбрання чудово облягало струнку фігуру красуні.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Модель зробила свою улюблену зачіску – зібрала волосся у високий хвіст, нафарбувала губи рожевою помадою, а очі підкреслила димчатими тінями. У вухах у неї були сережки-краплі з жовтим камінням, обрамлені дрібними діамантами, а на руках – каблучки з масивним камінням.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ізабель Гулар знялася у фотосесії у стильному образі. Вона позувала у білому комбінезоні з галтером, який доповнила молочним жакетом і лакованими лоферами.

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