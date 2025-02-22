В елегантній сукні з квітковим принтом: красуня Керрі Вашингтон вийшла на червону доріжку

48-річна акторка взяла участь у 56-й церемонії вручення нагород NAACP Image Awards Creative Honors, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Керрі Вашингтон вийшла на червону доріжку в чорній шовковій сукні від бренду Christopher John Rogers, яку той презентував у колекції весна-літо 2024. Це було довге вбрання вільного фасону, яке спереду прикрашав принт у вигляді величезних квітів.

Вбрання вона доповнила невеликим темно-синім клатчем, довгим гарним манікюром та масивними золотими сережками. Волосся Керрі зібрала в низьку елегантну зачіску з проділом, а на обличчі зробила макіяж із яскравою помадою.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram зірка також показала це вбрання детальніше.

Нагадаємо, що Керрі зіграла разом Різ Візерспун у гучному серіалі "Усюди жевріють пожежі", який став справжнім хітом стримінгу Hulu.

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