В елегантній сукні з квітковим принтом: красуня Керрі Вашингтон вийшла на червону доріжку

48-річна акторка взяла участь у 56-й церемонії вручення нагород NAACP Image Awards Creative Honors, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Керрі Вашингтон вийшла на червону доріжку в чорній шовковій сукні від бренду Christopher John Rogers, яку той презентував у колекції весна-літо 2024. Це було довге вбрання вільного фасону, яке спереду прикрашав принт у вигляді величезних квітів.
Вбрання вона доповнила невеликим темно-синім клатчем, довгим гарним манікюром та масивними золотими сережками. Волосся Керрі зібрала в низьку елегантну зачіску з проділом, а на обличчі зробила макіяж із яскравою помадою.
На своїй сторінці в Instagram зірка також показала це вбрання детальніше.
Нагадаємо, що Керрі зіграла разом Різ Візерспун у гучному серіалі "Усюди жевріють пожежі", який став справжнім хітом стримінгу Hulu.
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