В елегантній сукні з пікантним акцентом: ефектна ведуча блиснула сексуальним бюстом

41-річна британська ведуча Глоя Сімс у своєму вечірньому аутфіті зробила акцент на пишному декольте.
Британська ведуча Глоя Сімс потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на вечірку з нагоди 50-річчя Кейт Бекінсейл. Паті відбулася у закладі Limitless у Лос-Анджелесі.
Білявка мала ефектний вигляд. Вона була одягнена в елегантну чорну сукню максі зі світлою підкладкою і з пікантним акцентом – із сексуальним декольте. Вбрання, яке чудово облягало її струнку фігуру, мало також розріз, який дозволив Глої продемонструвати гарні ноги.
На плечі вона накинула вкорочений чорний жакет і доповнила лук чорними туфлями з брошками з камінням.
Сімс зробила стильне укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха вона прикрасила великими сережками-люстрами, шию – делікатним кулоном на золотому ланцюжку, а руки – браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Сімс обрала для свого виходу білу обтислу сукню максі, яка підкреслила її сексуальну фігуру у формі піскового годинника.
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