В елегантній сукні з пишним декольте: Белла Торн продемонструвала сексуальну фігуру на червоній доріжці

26-річна акторка і співачка у красивому образі сяяла на кінофестивалі.

Белла Торн з'явилася на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем'єру фільму "Мотель Дестіно" (Motel Destino) режисера Каріма Айнуза.

Белла мала прекрасний вигляд. На ній була елегантна чорна сукня максі зі шлейфом, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало відкриті плечі і пишне спокусливе декольте.

Белла Торн / Фото: Getty Images

На шиї у неї було розкішне діамантове кольє з масивним краплевидним рубіном, а у вухах – лаконічні сережки. Волосся вона зібрала ззаду і зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Нагадаємо, Белла Торн прийшла на галавечір amfAR у двоколірній сукні, яка складалася з прозорої в’язаної частини зі стразами і білого ліфа з пишним декольте.

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