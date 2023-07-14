В елегантній сукні з прозорою вставкою: Діта фон Тіз в елегантному аутфіті прийшла на вечірку

Діта фон Тіз відвідала вечірку Lashify Cocktails & Light Bites, яка відбулася у Лас-Вегасі, штат Невада.

Знаменитість постала у красивому вечірньому образі. На ній була чорна сукня по фігурі довжини міді з короткими рукавами і прозорою вставкою у горошок у верхній частині вбрання, прикрашеній облямівкою з камінням і блискітками. Взута вона була у чорні босоніжки з бантами зі стразами і на шпильках.

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

Традиційно аутфіт Діта доповнила ретрозачіскою і макіяжем із червоною помадою та чорними стрілками. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у вигляді крапель, а руку – чорним браслетом-ремінцем із пряжкою, інкрустованою камінням. Червоні манікюр і педикюр завершили лук діви бурлеску.

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