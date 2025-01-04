В елегантній сукні з високим розрізом: Катерина Кухар у красивому образі знялася у фотосесії

Катерина Кухар опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, у якій постала у красивому образі.

Балерина спокусливо позувала на підлозі біля бордового дивану у стилі ретро.

Катерина Кухар/Фото Валентина Малильо

На Катерині була елегантна чорна довга сукня з американською проймою, стразами на галтері і з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Катерина Кухар/Фото Валентина Малильо

Аутфіт Кухар доповнила зачіскою з м'якою хвилею і макіяжем у ніжних відтінках. Із прикрас на ній був годинник.

Катерина Кухар/Фото Валентина Малильо

"Мудра жінка лише своїм мовчанням може викликати паніку у чоловіка…", – підписала фото Катерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар продемонструвала яскравий лук у рожевій шубі і з гарним макіяжем.

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