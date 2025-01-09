В елегантній сукні-жакеті з ґудзиками: 70-річна Крісті Брінклі на світському заході

70-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках видання Sports Illustrated — вийшла у світ. Вона відвідала 14-ту щорічну церемонію вручення премії American Humane Hero Dog Awards, яка відбулася у Палм-Біч у Флориді.

Перед камерами зірка з'явилася у ефектній довгій чорній сукні, яка була виконана у вигляді жакета. Вона мала довгі рукави, золоті великі ґудзики, досить глибоке декольте і розріз, оскільки її фасон виконаний на затин.

Прикрашали вбрання також лацкани та накладні кишені, які були виконані із шовкової тканини. Носила сукню Крісті у поєднанні з чорно-золотими туфлями та прикрасами. На обличчі вона зробила яскравий макіяж, а волосся уклала у трендову зачіску – голлівудську хвилю.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували кардинально інший образ зірки — у білій сукні з оголеними плечима. Крісті з'явилася в цьому луку на турнірі з поло і доповнила його капелюхом.

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