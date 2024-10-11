В елегантній сукні зі стразами на декольте: Демі Ловато у вечірньому аутфіті прийшла на премію

Демі Ловато відвідала церемонію нагородження премії журналу Glamour "Жінка року", яка відбулася у Нью-Йорку.

Зірка обрала для своєї появи вечірню чорну сукню максі від бренду Vivienne Westwood. Вбрання мало корсетний верх, було прикрашене чорними стразами у зоні декольте та мало драпування на стегнах.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

У такій сукні Демі продемонструвала свої татуювання на плечі і руках.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Ловато уклала волосся хвилями, зробила макіяж смокі-айс і ніжний манікюр, вуха вона прикрасила лаконічними сережками.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Демі Ловато на заході The American Heart Association Red Dress Collection Concert у Нью-Йорку постала в ефектному образі, у якому була схожа на принцесу. На Демі була червона сукня з галтером і пишною спідницею до підлоги від бренду Nicole + Felicia.

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