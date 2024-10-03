В елегантному ансамблі і з мереживним віялом: ефектний вихід Тільди Свінтон

Тільда ​​Свінтон продемонструвала ефектний аутфіт на прем’єрі фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door), яка відбулася у межах кінофестивалю у Сан-Себастьяні.

Акторка постала у чорному ансамблі, який складався з напівпрозорого верху з рюшами і блискучими лелітками, а також пишної атласної спідниці з розрізом спереду.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні туфлі на шпильках. Драматизму образу додало чорне мереживне віяло.

Свінтон зробила об'ємне укладання, зачесавши його назад, фірмовий макіяж із червоною помадою і темно-коричневий манікюр.

Нагадаємо, Тільда Свінтон прийшла на Венеційський кінофестиваль у білій закритій сукні міді від бренду Alaïa. Вбрання мало високу горловину, довгі рукава та асиметричний поділ.

Читайте також:

Образи акторки Сідні Свіні (13 фото)