В елегантному ансамблі і з мереживним віялом: ефектний вихід Тільди Свінтон

63-річна акторка розбавила свій лук яскравою червоною помадою.
Тільда Свінтон продемонструвала ефектний аутфіт на прем’єрі фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door), яка відбулася у межах кінофестивалю у Сан-Себастьяні.
Акторка постала у чорному ансамблі, який складався з напівпрозорого верху з рюшами і блискучими лелітками, а також пишної атласної спідниці з розрізом спереду.
Взута вона була у чорні туфлі на шпильках. Драматизму образу додало чорне мереживне віяло.
Свінтон зробила об'ємне укладання, зачесавши його назад, фірмовий макіяж із червоною помадою і темно-коричневий манікюр.
Нагадаємо, Тільда Свінтон прийшла на Венеційський кінофестиваль у білій закритій сукні міді від бренду Alaïa. Вбрання мало високу горловину, довгі рукава та асиметричний поділ.
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