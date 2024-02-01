В елегантному білому костюмі: Мішель Пфайффер відвідала галаконцерт у Лос-Анджелесі

Акторка вкрай рідко з'являється на публіці, тому її виходи на червону доріжку привертають увагу.

Мішель Пфайффер є взірцем елегантності та сексуальності, що вкотре довела своїм вбранням, яке обрала для галаконцерту в Лос-Анджелесі.

На акторці був жіночний білий костюм, що складався з жакету на одному гудзику та широкий штанів. У жакети були атласні манжети, накладні кишені і невеликі лацкани. Під низ вона одягла легку шовкову блузу з мереживним оздобленням.

Також це вбрання Мішель доповнила чорним клатчем та гостроносими туфлями. Волосся акторка розпустила та зробила легкий макіяж.

Мішель Пфайффер / Фото: Getty Images

Крім неї, цей захід відвідала також 35-річна акторка Ніккі Рід, відома насамперед за роллю Розалі Гейл у фільмах за мотивами вампірської саги "Сутінки". На акторці була довга сукня оливкового кольору з вирізами на животі.

Ніккі Рід / Фото: Getty Images

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