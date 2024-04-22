В елегантному чорному костюмі: Іванна Сахно відвідала галаконцерт у Лос-Анджелесі

Зірка обрала строгий лук, поєднавши всього два кольори.

Українка та голлівудська зірка Іванна Сахно, яка зіграла у таких фільмах як "Іван Сила" та "Тихоокеанський рубіж: Повстання", а також серіалі "Асока", відвідала галаконцерт Mercy For Animals Hope Gala у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами акторка постала в елегантному чорному костюмі, який включав розкльошені штани та подовжений жакет із лацканами та зав'язками на талії.

Доповнювали вбрання біла сорочка на ґудзиках та елегантні чорні туфлі. Волосся Іванна зібрала в лаконічну зачіску і на обличчі зробила ніжний макіяж.

Іванна Сахно / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Іванна нещодавно вперше розповіла, що розірвала контракт із Netflix через те, що їй запропонували роль росіянки.

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