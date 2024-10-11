В елегантному чорному вбранні: Кеті Голмс відвідала прем'єру мюзиклу на Бродвеї

Кеті Голмс відвідала прем'єру мюзиклу "Наше містечко" на Бродвеї у театрі Беррімор у Нью-Йорку. Перед фотографами вона з'явилася в елегантному та лаконічному шовковому костюмі.

Її образ включав блузу з високою горловиною та довгими рукавами, а також довгу спідницю з розрізом. Це вбрання Голмс доповнила капроновими колготками, клатчем-коробкою та слінгбеками.

Гламура цьому лаконічному образу додали прикраси, оскільки Кеті одягла довгі сережки з камінням. Волосся вона уклала назад і зробила вечірній макіяж.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Однак відвідала цей захід Голмс не просто так, а тому що сама є однією з акторок цієї вистави. У постановці вона з'являється на сцені в лаконічному смугастому вбранні та із зібраним волоссям.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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