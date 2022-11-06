В елегантному чорному вбранні: Лора Дерн і Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму

У найближчому майбутньому ми зможемо подивитись захоплюючу сімейну драму з двома прекрасними акторками у головних ролях.

Учора, 5 листопада, актриси Лора Дерн та Ванесса Кірбі прийшли на прем'єру фільму «Син» під час фестивалю Американського інституту кіно у Китайському театрі TCL у Голлівуді.

Обидві зірки, разом із Г'ю Джекменом, зіграли у новій сімейній драмі "Син".

Основою сценарію стала п'єса Флоріана Зеллера "Син". Головний герой картини – 17-річний підліток Ніколас, який бореться з депресією через розлучення батьків.

Для прем'єри обидві акторки обрали чорні вбрання.

Лора Дерн одягла вкорочені оксамитові штани та чорний атласний жакет із розшитими лацканами, під який одягла шовковий топ у білизняному стилі з мереживом. Вбрання вона доповнила цікавим взуттям з блискітками і дуже великими сережками із зеленим камінням.

Лора Дерн / Фото: Getty Images

Ванесса Кірбі одягла асиметричний кроптоп та спідницю з високим розрізом, доповнивши вбрання відкритими босоніжками.

Ванесса Кірбі / Фото: Getty Images

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