В елегантному діловому костюмі: 81-річна Ненсі Пелосі зустрілася з президентом Афганістану

Політикиня вибрала вбрання у своїх улюблених відтінках.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася 25 червня з президентом Афганістану Ашрафа Гані в Капітолії. Перед журналістами вона з'явилася в елегантному аутфіті, в якому поєднала синій картатий жакет з лацканами, класичні штани і білий топ. Доповнили образ 81-річнїі політикині замшеві сині туфлі на шпильці і перлове намисто.

Ненсі Пелосі / Getty Images

Волосся Пелосі було укладене в елегантну зачіску, а на обличчі вона зробила гарний макіяж з акцентом на губах. Маски на обличчі у спікерки не було, адже вона вже вакцинувалася від коронавірусу.

Ненсі Пелосі / Associated Press

У вбраннях синіх відтінків Пелосі з'являється досить часто. Наприклад, раніше спікерка продемонструвала яскравий образ в синій сукні-футлярі з короткими рукавами і ледь помітною блискавкою спереду.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Читайте також: У картатому жакеті і на високих шпильках: 81-річний спікерка Палати представників США на пресконференції

Ненсі Пелосі в синій сукні (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання