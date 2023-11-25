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В елегантному фіолетовому вбранні: Тільда Суінтон на червоній доріжці Марракеського кінофестивалю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В елегантному фіолетовому вбранні: Тільда Суінтон на червоній доріжці Марракеського кінофестивалю

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Сукня простого фасону мала гламурний вигляд завдяки аплікації.

63-річна акторка Тільда Свінтон взяла участь у Марракешському міжнародному кінофестивалі у Марокко. Зірка позувала на червоній доріжці у сукні Chanel із кутюрної колекції весна-літо 2023.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Сукня була довга, з гламурними ґудзиками, короткими рукавами і високою горловиною. Пояс і комір вбрання були обшиті нитками трохи насиченішого фіолетового відтінку.

Також по всій довжині вбрання була ромбоподібна аплікація сріблястими стразами. Образ Свінтон доповнила сатиновими туфлями на підборах, укладанням на один бік, а також макіяжем із темно-фіолетовою помадою.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Окрім неї, цей захід відвідала і акторка Джесіка Честейн. Оскароносна зірка прийшла на кінофестиваль у костюмі зі стразами та накидкою-сіткою від бренду Armani Prive.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
243
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