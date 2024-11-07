В елегантному костюмі: акторка Люсі Лью на прем'єрі різдвяного фільму в Лондоні

55-річна Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" — відвідала новий захід.
Прем'єра фільму "Кодове ім'я "Червоний", у якому вона зіграла з Двейном Джонсоном, Крісом Евансом та Кірнан Шипкою, відбулася у Лондоні.
Цього разу вона сяяла перед фотографами у вбранні червоного кольору – елегантному костюмі з блузою та широкими штанами. Блузу тільки прикрашав бант на горловині та кишені на грудях.
Поєднувала вбрання Люсі з простою зачіскою та макіяжем. Також лаконічними були і її прикраси – акторка одягла золоті сережки у вуха. А ось взуття вона вибрала ефектне, адже доповнила вбрання туфлями на високих підборах та платформі.
Цьому показу фільму передувала світова прем'єра у Берліні. Тоді на червоній доріжці Люсі сяяла в розкішній вечірній сукні з величезною квіткою від Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2024.
В українському прокаті фільм "Кодове ім'я "Червоний" від 7 листопада.
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