В елегантному костюмі: акторка Люсі Лью на прем'єрі різдвяного фільму в Лондоні

Прем'єра фільму "Кодове ім'я "Червоний", у якому вона зіграла з Двейном Джонсоном, Крісом Евансом та Кірнан Шипкою, відбулася у Лондоні.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Цього разу вона сяяла перед фотографами у вбранні червоного кольору – елегантному костюмі з блузою та широкими штанами. Блузу тільки прикрашав бант на горловині та кишені на грудях.

Поєднувала вбрання Люсі з простою зачіскою та макіяжем. Також лаконічними були і її прикраси – акторка одягла золоті сережки у вуха. А ось взуття вона вибрала ефектне, адже доповнила вбрання туфлями на високих підборах та платформі.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Цьому показу фільму передувала світова прем'єра у Берліні. Тоді на червоній доріжці Люсі сяяла в розкішній вечірній сукні з величезною квіткою від Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2024.

Люсі Лью / Фото: Getty Images

В українському прокаті фільм "Кодове ім'я "Червоний" від 7 листопада.

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