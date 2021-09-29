В елегантному костюмі і з сумкою Dior: Дєва Кассель на модному шоу в Парижі

17-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя відвідала Паризький тиждень моди.
Дєва Кассель була присутня на показі колекції Dior сезону весна-літо 2022 в рамках Тижня моди в Парижі. Перед камерами фотографів зірка з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався з топа у вигляді корсета на ґудзиках і без бретелей або рукавів і широких штанів зі стрілками і високою талією.
Взута Дєва була в чорні босоніжки на підборах, а в руках дівчина тримала маленьку бежеву сумку від Dior. У моделі було розпущене густе темне волосся, на обличчі був легкий красивий макіяж, що підкреслює ніжну шкіру, а на шиї — золотий ланцюжок.
Дєва Кассель вже впевнено працює в модній індустрії, знімається для глянцевих журналів, співпрацює з брендом Dolce & Gabbana, і, як бачите, охоче відвідує модні покази на Тижні моди.
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