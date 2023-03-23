В елегантному костюмі у квітковий принт: красива Крістін Девіс на зніманнях серіалу "І просто так…"

Героїня акторки одна з найелегантніших у цьому серіалі і її нове вбрання вкотре це довело.

58-річна акторка Крістін Девіс потрапила під приціл папараці під час роботи над новим епізодом серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку. Зірка у цьому шоу виконує свою знамениту роль Шарлотти Йорк.

Сцена, швидше за все, знімалася в кафе і з Девіс у той момент була колега з серіалу Синтія Ніксон, яка виконала роль Міранди Гоббс.

На Крістін було дуже елегантне та жіночне вбрання — чорний костюм з великими червоними трояндами, ймовірно, від бренду Dolce & Gabbana.

Лук складалася з обтислої сукні-футляра і вкороченого двобортного жакета з великими ґудзиками. Вбрання вона доповнила лакованими червоними туфлями та культовою сумкою Fendi Peekaboo ISeeU, вартість якої становить 4500 євро.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Волосся Крістін уклали в елегантні локони і зробили на обличчі лаконічний макіяж.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що два тижні тому Крістін привернула увагу яскравим та гламурним образом, а також тим, що знімання проводилися на вулиці зі штучним снігом.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Також творці шоу вирішили показати трохи закулісся і те, скільки вбрання та взуття готують для героїв серіалу.

Читайте також: