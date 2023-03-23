В елегантному костюмі у квітковий принт: красива Крістін Девіс на зніманнях серіалу "І просто так…"

Героїня акторки одна з найелегантніших у цьому серіалі і її нове вбрання вкотре це довело.
58-річна акторка Крістін Девіс потрапила під приціл папараці під час роботи над новим епізодом серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку. Зірка у цьому шоу виконує свою знамениту роль Шарлотти Йорк.
Сцена, швидше за все, знімалася в кафе і з Девіс у той момент була колега з серіалу Синтія Ніксон, яка виконала роль Міранди Гоббс.
На Крістін було дуже елегантне та жіночне вбрання — чорний костюм з великими червоними трояндами, ймовірно, від бренду Dolce & Gabbana.
Лук складалася з обтислої сукні-футляра і вкороченого двобортного жакета з великими ґудзиками. Вбрання вона доповнила лакованими червоними туфлями та культовою сумкою Fendi Peekaboo ISeeU, вартість якої становить 4500 євро.
Волосся Крістін уклали в елегантні локони і зробили на обличчі лаконічний макіяж.
Нагадаємо, що два тижні тому Крістін привернула увагу яскравим та гламурним образом, а також тим, що знімання проводилися на вулиці зі штучним снігом.
Також творці шоу вирішили показати трохи закулісся і те, скільки вбрання та взуття готують для героїв серіалу.
Читайте також:
- Шарлотта із "Сексу і міста": що ми знаємо про непросту долю акторки Крістін Девіс
- "Довелося вирвати у неї з рук": костюмерка Патриція Філд розповіла про труднощі роботи з Крістін Девіс
- У яскравих образах: папараці сфотографували зірок продовження "Сексу і міста" на зніманнях
- У перерві між зніманнями: акторок нового "Сексу і міста" сфотографували в уггах