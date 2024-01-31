В елегантному костюмі Versace: Дакота Джонсон на презентації супергеройського фільму "Мадам Павутина"

Зірка відвідала прем'єру в Лондоні і незабаром ми побачимо її у новій ролі.

Акторка Дакота Джонсон, яку багато хто знає в першу чергу за гучною серію фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", відвідала прем'єру нового фільму від Marvel "Мадам Павутина". У майбутньому проєкті вона зіграє головну роль.

На презентації Дакота з'явилася в елегантному чорному костюмі від Versace, який складався з укороченого жакета з одним ґудзиком та спідниці-олівця. Жакет із V-подібним декольте Джонсон носила на голе тіло.

Образ акторки доповнили елегантні туфлі на високих підборах, макіяж у коричневій гамі, кілька золотих прикрас та укладання з легкими локонами.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

До акторського складу фільму також приєдналися Емма Робертс та Сідні Свіні. "Мадам Павутина" розповість про парамедикиню з Мангеттена — Кассандру Вебб, яка через мутацію виявила в собі надприродні здібності. Вона починає бачити майбутнє. Вебб знайомиться з трьома жінками, з якими починає співпрацювати, щоб дізнатися більше про своє минуле і пережите фатальне сьогодення.

У широкий прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого.

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