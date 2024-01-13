В елегантному костюмі з акцентом на сексуальному декольте: красива Селена Гомес на світському заході

31-річна артистка обрала для свого виходу офісний лук у стилі 90-х.

Селена Гомес стала гостею церемонії нагородження премією AFI Awards, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці артистка постала в елегантному чорному костюмі у білу смужку у стилі 90-х, який складався зі штанів-палацо, жакета і топа. На талії у неї був чорний шкіряний пояс від Versace із золотою пряжкою з логотипом бренду, а взута вона була у чорні лаковані туфлі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Головний акцент в її аутфіті був на пишному сексуальному декольте.

Лук Гомес доповнила укладанням з локонами і прикореневим об'ємом, макіяжем із блискучими тінями на повіках, золотими сережками-кільцями і золотими каблучками.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес на премії "Золотий глобус" з'явилася в червоній сукні з асиметричною спідницею від Armani Privé і в діамантових прикрасах.

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