В елегантному костюмі з голою спиною: Демі Мур відвідала вечерю на честь номінантів на "Оскар"

Вона обрала для заходу маскулінне вбрання.
Цього року акторку Демі Мур вперше за її багаторічну кар'єру номіновано на "Оскар". 97-та церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі в ніч проти 3 березня.
Напередодні заходу у Лос-Анджелесі провели традиційну вечерю на честь номінантів на премію. Мур стала однією з гостей цієї події, продемонструвавши перед фотографами нове вбрання від бренду Nina Ricci із колекції весна-літо 2025.
Це був елегантний костюм зі штанами-палацо і жакетом, який застібався на один ґудзик. На спині у жакета був виріз із драпуванням тканини.
Доповнила вона образ прикрасами від Uniform Object, лаконічним макіяжем, а також улюбленою зачіскою з розпущеним волоссям.
Детальніше Мур показала свій костюм у Instagram.
Також із Демі на "Оскар" цього року номіновано акторок Зої Салдану та Синтію Еріво. Вони також відвідали вечерю у Лос-Анджелесі. Зої одягла сукню шоколадного кольору від Saint Laurent, а Синтія віддала перевагу яскраво-жовтій сукні з вишитими метеликами та квітами від бренду Givenchy з колекції весна-літо 1998.
Нагадаємо, що раніше Мур з'явилася на 31-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards) у шкіряній сукні від Bottega Veneta.
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