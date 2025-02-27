В елегантному костюмі з голою спиною: Демі Мур відвідала вечерю на честь номінантів на "Оскар"

Цього року акторку Демі Мур вперше за її багаторічну кар'єру номіновано на "Оскар". 97-та церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі в ніч проти 3 березня.

Напередодні заходу у Лос-Анджелесі провели традиційну вечерю на честь номінантів на премію. Мур стала однією з гостей цієї події, продемонструвавши перед фотографами нове вбрання від бренду Nina Ricci із колекції весна-літо 2025.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Це був елегантний костюм зі штанами-палацо і жакетом, який застібався на один ґудзик. На спині у жакета був виріз із драпуванням тканини.

Доповнила вона образ прикрасами від Uniform Object, лаконічним макіяжем, а також улюбленою зачіскою з розпущеним волоссям.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Детальніше Мур показала свій костюм у Instagram.

Також із Демі на "Оскар" цього року номіновано акторок Зої Салдану та Синтію Еріво. Вони також відвідали вечерю у Лос-Анджелесі. Зої одягла сукню шоколадного кольору від Saint Laurent, а Синтія віддала перевагу яскраво-жовтій сукні з вишитими метеликами та квітами від бренду Givenchy з колекції весна-літо 1998.

Демі Мур, Зої Салдана та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше Мур з'явилася на 31-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards) у шкіряній сукні від Bottega Veneta.

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