В елегантному костюмі з сексуальним декольте: дівчина соліста Maneskin на червоній доріжці у Венеції

Італійська блогерка і фотомодель Джорджія Солері у своєму аутфіті зробила ставку на пишному бюсті.

На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю увагу до свого сексуального декольте прикувала Джорджія Солері – кохана дівчина соліста гурту Maneskin Даміана Давида, фотомодель і блогерка.

Вона прийшла на прем'єру фільму "Бардо" режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Джорджія позувала перед фотокамерами в елегантному чорному костюмі від Moschino, який складався із жакета з рукавами, розшитими камінням і бісером, та штанів-палацо.

Джорджія Солері / Фото: Getty Images

Під жакетом на дівчині був чорний мереживний бюстгальтер, який чудово підкреслив її пишний бюст.

Вбрання Солері доповнила босоніжками на високій платформі і підборах із різнокольоровими стразами.

Волосся блогерка зібрала у високий пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха сережками з камінням.

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