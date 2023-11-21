В елегантному луку від Dior: Дженніфер Лоуренс на виставці в Нью-Йорку

Дженніфер Лоуренс була присутня на відкритті святкової виставки Saks/Christian Dior у флагманському магазині Saks Fifth Avenue.

Лоуренс мала елегантний вигляд в чорно-білому вбранні – сорочці та спідниці міді від Dior та чорному пальті зверху з тонким поясом на талії. Вона розпустила і зачесала назад світле волосся і одягла чорний обруч, підвела чорною підводкою очі та брови, нюдовою помадою нафарбувала губи. У вухах акторки виблискували сережки з діамантами, а на зап'ясті браслет у вигляді ланцюга.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Дженніфер Лоуренс заскочили папараці на прогулянці із сином Саєм, якому майже два роки. Вулицями Нью-Йорка Лоуренс прогулювалася в гірчичному джемпері та білих коротких шортах.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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