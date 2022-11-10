В елегантному молочному костюмі: зірка "Дивовижної місіс Мейзел" в образі від Dior на галавечорі

Акторка Рейчел Броснаган, відома за комедійним серіалом "Дивовижна місіс Мейзел", відвідала Міжнародний галаконцерт, організований Модним домом Dior у Музеї Гуггенгайма в Нью-Йорку.

На благодійному заході збиралися гроші для всесвітньо відомих виставок музею, освітніх програм та ініціатив.

Для свого світського виходу Рейчел одягла молочний костюм Dior із штанами-палацо з відворотами та класичним приталеним двобортним жакетом.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Доповнили цей елегантний образ гламурні аксесуари — блакитна сумка з паєтками та туфлі з блакитною вишивкою. Волосся акторка зібрала у високий хвіст, зробила макіяж та завершила образ біжутерією, також від французького Модного дому.

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