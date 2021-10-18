В елегантному оксамитовому вбранні: Дакота Джонсон відвідала захід у Каліфорнії

Цього разу вона вибрала строгий образ.

Зірка "П'ятдесяти відтінків сірого" Дакота Джонсон зараз активно піарить свій новий проєкт — драматичний фільм "Незнайома дочка", де зіграла одну з головних ролей. Також ця картина, знята на основі однойменної новели Елени Ферранте, стала режисерським дебютом для акторки Меггі Джилленгол.

Зараз команда, яка працювала над цим фільмом, відвідує різні кінопокази та фестивалі. Наприклад, минулого тижня Дакота побувала на Лондонському кінофестивалі, де продемонструвала цікавий образ у ніжній сукні від бренду Gucci, яка була прикрашена безліччю стразів і пір'ям.

Дакота Джонсон / Associated Press

А ось на цих вихідних акторка повернулася до США, де відвідала показ в кінотеатрі Сміта-Рафаеля в Каліфорнії. Цього разу перед показом картини Дакота позувала в чорній елегантній оксамитовій сукні від бренду Alessandra Rich.

Вбрання було приталеним, мало рукава-ліхтарики і красиві ґудзики у вигляді сердечок спереду. Доповнила свій аутфіт Дакота чорними туфлями-човниками, зачіскою-пучком і намистом на шиї.

Дакота Джонсон / Getty Images

Читайте також:

У корсеті та шкіряних штанах: ефектна Дакота Джонсон на прем'єрі фільму

Без білизни: неймовірна Дакота Джонсон в прозорій сукні пройшлася червоною доріжкою

У нарядах від Gucci і Prada: Дакота Джонсон знялася для глянцю

Дакота Джонсон на червоних доріжках (17 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання