В елегантному пальті і мініспідниці з лелітками: Ешлі Робертс в об'єктивах папараці

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls, як завжди, мала гарний вигляд.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з офісу в Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Зірка мала стильний вигляд. На ній було елегантне чорне пальто, чорна водолазка і чорно-біла мініспідниця, прикрашена лелітками і бісером на імітованих кишенях.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Лук Робертс доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними високими чоботами на підборах. У руці радіоведуча несла чорну сумочку з крокодилячої шкіри.

У неї була елегантна зачіска, макіяж із бежевою помадою, чорні окуляри на обличчі і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, Ешлі Робертс прийшла на фотокол у пухнастій рожевій мінісукні з пір'ям.

Читайте також:

Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (117 фото)