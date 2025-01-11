В елегантному пальті і мініспідниці з лелітками: Ешлі Робертс в об'єктивах папараці

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls, як завжди, мала гарний вигляд.
Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з офісу в Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Зірка мала стильний вигляд. На ній було елегантне чорне пальто, чорна водолазка і чорно-біла мініспідниця, прикрашена лелітками і бісером на імітованих кишенях.
Лук Робертс доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними високими чоботами на підборах. У руці радіоведуча несла чорну сумочку з крокодилячої шкіри.
У неї була елегантна зачіска, макіяж із бежевою помадою, чорні окуляри на обличчі і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, Ешлі Робертс прийшла на фотокол у пухнастій рожевій мінісукні з пір'ям.
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