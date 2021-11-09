В елегантному пальті і на високих підборах: Юлія Тимошенко на жалобній церемонії

Народна депутатка продемонструвала стриманий аутфіт.
Сьогодні, 9 листопада, Юлія Тимошенко побувала на церемонії прощання з героєм України, народним депутатом України I-VIII скликань, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України (1993-1994) Юхимом Звягільським. Церемонія прощання відбулася у приміщенні клубу Кабінету Міністрів у Києві.
Там Юлія Володимирівна з'явилася в елегантному чорному пальті з золотими ґудзиками, під яким на ній була триколірна сукня – чорно-сіро-червона. Талію вона підкреслила поясом з металевою пряжкою.
Вбрання політикиня поєднала з чорними замшевими чоботами на високій платформі на підборах.
Свій аутфіт Тимошенко доповнила улюбленою зачіскою з хвостом, ніжним макіяжем, оптичними окулярами та чорною маскою.
Нагадаємо, на минулому засіданні Верховної Ради політикиня постала у строгому чорному жакеті з рукавами три четверті.
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