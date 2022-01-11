В елегантному пальті та діловому образі: стильну Аманду Голден сфотографували після роботи

В елегантному пальті та діловому образі: стильну Аманду Голден сфотографували після роботи

50-річна співачка та радіоведуча потрапила під приціл папараці на Лестер-сквер у Лондоні, коли залишала студію Global Radio після традиційного ранкового ефіру.

Аманда веде ранковий ефір Heart Breakfast і дуже відома у Британії, адже щодня країна прокидається разом з нею. Також щодня після ефіру біля студії на неї завжди чекають фотографи, тому зірка дуже стежить за своїм стилем і практично ніколи не повторює луки, які для неї підбирає особистий стиліст.

Вчора вона продемонструвала класичний діловий образ, у якому поєднала блузу з довгими рукавами Sister Jane, чорні штани від бренду Safiyaa, класичне пальто молочного кольору. Завершили образ туфлі, сонцезахисні окуляри та невелика кругла сумка на короткій ручці.

Аманда Голден / Getty Images

Також папараці сфотографували вчора і співведучу Аманди — учасницю гурту Pussycat Dolls Ешлі Робертс. 40-річна зірка одягла аутфіт у синіх тонах та доповнила образ сумкою Balenciaga.

Ешлі Робертс / Getty Images

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