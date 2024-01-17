В елегантному пальті та угах: Ніколь Кідман на зніманнях нового фільму в Нью-Йорку

Йього разу знімання фільму Babygirl відбувалися в самому центрі Мангетена. У фільмі Кідман виконає головну роль — зіграє успішну заміжню жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодшим за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас, а коханця – Гарріс Дікінсон.

Ніколь Кідман та Гарріс Дікінсон / Фото: Getty Images

Ми вже бачили кілька образів Ніколь зі знімань. Цього разу вона постала перед камерами в елегантному чорному двобортному пальті прямого силуету, у чорних колготах та угах. На плечі акторки була сумка, світле волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила легкий денний макіяж. Ніколь трохи потрапила під дощ, що на зніманнях цього фільму відбувається не вперше.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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