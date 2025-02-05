В елегантному пальті з малиновою підкладкою: Демі Мур з маленьким песиком потрапила під приціл папараці

Акторка зявилася на вулицях Лос-Анджелеса з домашнім улюбленцем на руках.

Демі Мур потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Акторка несла на руках свого домашнього улюбленця – собаку на прізвисько Пілаф, якого їй подарувала донька Талула.

Акторка мала стильний вигляд. На ній було елегантне чорне пальто із малиновою підкладкою і золотою облямівкою. Під ним на зірці була чорна сукня максі з асиметричним подолом і галтером, прикрашеним золотим аксесуаром.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Аутфіт Мур доповнила чорними шкіряними мюлями на підборах і чорною замшевою сумкою із цікавим золотим декором із зображенням очей блакитного і червоного кольору.

У Демі було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки у вухах, золоті каблучки на руках і червоний манікюр.

Нагадаємо, Демі Мур у сукні з паєтками і декольте прийшла на світський захід.

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