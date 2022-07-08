В елегантному ретрообразі: Сальму Гаєк помітили на зніманнях нового фільму

Вона прилітала до Європи, де працюватиме із відомою зірковою колегою.

У Римі зараз у розпалі знімання нового фільму — драми "Без крові", яка стане екранізацією однойменного роману італійського письменника Алессандро Барікко. Вже відомо, що головні ролі у картині зіграють Сальма Гаєк та Деміан Бічір.

Днями Сальму заскочили папараці, коли пізно ввечері вона знімалася у вуличних сценах. Акторка була одягнена в елегантний ретрообрах, в якому поєднувалися оксамитова сукня міді з короткими шифоновими рукавами, туфлі з ремінця і сумка з короткими ручками.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Також на акторці було перлинне намисто, а в руці вона тримала плащ. Особливого шику образу додавала ретро-зачіска із елегантними хвилями.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Режисером фільму стане колега Сальми - акторка Анджеліна Джолі. Наразі вона також перебуває в Італії і разом із Сальмою була на знімальному майданчику.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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