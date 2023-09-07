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В елегантному світлому луку: Памела Андерсон з'явилася на публіці з синами від Томмі Лі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В елегантному світлому луку: Памела Андерсон з'явилася на публіці з синами від Томмі Лі

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Найзнаменитіша білявка Голлівуду продемонструвала стримане вбрання у Нью-Йорку.

Памела Андерсом — рідкісний гість на світських заходах, оскільки найчастіше воліє вести спокійне життя у своєму заміському будинку, подалі від цікавих очей. Лише іноді жінка щось публікує у соцмережах, а також з'являється на публіці.

Останнім часом, після виходу документального фільму про її життя і скандальне секс-відео, Памела стала виходити у світ із синами Брендоном і Діланом. 6 вересня вони утрьох відвідали вечірку бренду Pandora.

Віднедавна Андерсон є обличчям цієї марки.

На презентацію Памела прийшла у лаконічному та дуже елегантному вбранні – світлих штанях та шовковій блузі з довгими рукавами. Це вбрання зірка "Рятувальників Малібу" доповнила лише чорними туфлями, ідеальним манікюром, легким макіяжем та укладанням. На шиї Андерсон був тонкий золотий ланцюжок з маленьким діамантом.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Сини зірки одягнулися з мамою в унісон, оскільки на них теж були світлі сорочки. Також вони одягли джинси та однакові чорні туфлі.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
646
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