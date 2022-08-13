В елегантному вбранні і з клатчем-човном від українського бренду: Надя Дорофєєва на заході у Маріїнському палаці

Надя Дорофєєва відвідала церемонію нагородження учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

Надя Дорофєєва / Фото: Сайт президента України

Під час церемонії Дорофєєва вручила подарунок одному із хлопчиків-герою – 7-річному Єгору з Чернігівщини.

Надя Дорофєєва / Фото: Сайт президента України

В Instagram співачка поділилася враженнями про цей захід.

"Наше майбутнє, сенс нашого життя і щастя – діти. Сьогодні разом з президентом @zelenskiy_official , першою леді @olenazelenska_official та колегами-артистами мала честь нагородити наших маленьких героїв. Особисто – 7-річного Єгора Шеремета з Чернігівщини за його неймовірну мужність!

Разом із бабусею він місяць ховався в погребі, змайстрував дерев’яний автомат та охороняв вулицю у своєму селі. І зараз малий не зупиняється! Допомагає піротехнікам @dsns_ukraine та повідомляє про вибухонебезпечні предмети на околицях!

А ще він мріє допомогти одужати старшому брату, який злякався вибухів і перестав говорити, та відремонтувати будинок, пошкоджений окупантами.

Війна лишила цих діток безтурботності та змусила швидко подорослішати. Але я впевнена, що з такою молоддю у нашої країни велике майбутнє", - написала артистка.

Для цієї події Надя обрала елегантне вбрання: чорну блузку і білу атласну спідницю максі. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками і екстравагантним жовтим клатчем-човном від українського бренду BEVZA.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя зробила собі скромну зачіску і ніжний макіяж.

Нагадаємо, у заході взяли участь президентське подружжя Володимир і Олена Зеленські і зірки: Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч, Позитив, Артем Пивоваров, Alekseev та інші.

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