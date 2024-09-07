В елегантному вбранні і з коротким чубчиком: Кеті Перрі з чоловіком відвідала кінофестиваль у Торонто

39-річна співачка підтримала Орландо Блума, який презентував на кіноподії фільм зі своєю участю.
Кеті Перрі відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто. Вона приїхала підтримати чоловіка Орландо Блума на прем'єрі психологічного трилера "Розріз", у якому актор зіграв роль боксера.
Подружжя позувало на червоній доріжці, не приховуючи ніжних почуттів: вони трималися за руки, обіймалися, а ще Орландо поцілував кохану в щоку на камеру.
Перрі обрала для своєї появи образ total black. На ній було елегантне вбрання від бренду Celine, яке складалося з кроптопу-смужки, спідниці максі і накидки на одне плече, розшитої лелітками.
Вона зробила елегантну зачіску з коротким чубчиком, макіяж смокі-айс, білий манікюр і завершила лук діамантовими сережками-кільцями.
Блум був одягнений у стильний чорний костюм, білу водолазку в рубчик і чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, Кеті Перрі у срібному боді і прозорій мереживній спідниці сходила на шоу.
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