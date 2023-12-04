В елегантному вбранні та під парасолькою: Амаль і Джордж Клуні на прем'єрі фільму в Лондоні

Джордж і Амаль Клуні завітали на прем'єру нового фільму "Хлопчики в човні" у The Curzon Mayfair у Лондоні.

Погода в британській столиці видалася цього вечора дощовою і Джорджу Клуні довелося тримати парасольку над їхніми з Амаль головами, щоб не промокнути.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Втім, погана погода не зіпсувала голлівудській парі настрою. 45-річна Амаль сяяла в розкішному чорному ансамблі і була втіленням витонченості та елегантності. Вона одягла корсетний топ і штани, взула туфлі-човники і в руках тримала клатч. Її довге густе волосся було розпущене, у вухах виблискували золоті сережки з двох ланок, а на обличчі був макіяж, що підкреслював очі та губи.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж Клуні мав стриманий вигляд в сшитому на замовлення сірому костюмі, який він носив поверх білої сорочки з розстебнутим коміром.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Новий фільм Клуні заснований на романі Деніела Джеймса Брауна 2013 року "Хлопчики в човні: дев'ять американців та їхні епічні пошуки золота на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року" та розповідає історію збірної США з веслування.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

"Історія, дія якої розгортається у 1930-ті роки, зосереджена на команді Вашингтонського університету з веслування, від її початку в епоху Великої депресії до завоювання золота на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року".

Читайте також: