В елегантному вбранні та з гарним укладанням: Дженніфер Еністон підтримала друга на церемонії

Дженніфер Еністон відвідала 24-ту щорічну премію Марка Твена, яка відбулася у Центрі Кеннеді у Вашингтоні.

Премію цього вечора отримав друг та колега Еністон – Адам Сендлер, з яким вони разом нещодавно презентували у столиці Франції свій новий фільм "Вбивство в Парижі".

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер / Фото: Associated Press

Також підтримати колегу приїхала акторка Дрю Беррімор. Їх з Еністон заскочили разом фотографи.

Дженніфер Еністон та Дрю Беррімор / Фото: Getty Images

54-річна Еністон обрала для світського виходу чорне вбрання, зробила ідеальне укладання та легкий вечірній макіяж. Її колега 48-річна Дрю була в чорній вечірній сукні з бантом на шиї, в руках тримала клатч, її волосся було розпущене і укладене, а в макіяжі вона підкреслила очі.

Дженніфер Еністон та Дрю Беррімор / Фото: Getty Images

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