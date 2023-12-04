В елегантному вбранні з топом та спідницею від Louis Vuitton: Сірша Ронан вперше за рік вийшла на публіку

Зірка повернулася до світського життя в елегантному вбранні зі складками.
У Лос-Анджелесі відбувся третій щорічний галаконцерт у Музеї кіноакадемії, де найвідоміші зірки зібралися у своїх найкращих вечірніх вбраннях. Захід слугує святкуванням кінематографічних досягнень та збиранням коштів на освітні ініціативи музею та громадські програми.
Однією з гостей цього гламурного світського заходу була акторка Сірша Ронан, відома багатьма своїми ролями у фільмах "Маленькі жінки", "Спокута" та "Готель "Гранд Будапешт". Акторка близько року не виходила на публіку і не потрапляла під приціл папараці, тому ця її поява привернула багато уваги.
Для червоної доріжки Сірша обрала вбрання від бренду Louis Vuitton, яке складалося з драпованого топа та спідниці зі складками, шлейфом та високим розрізом.
Також зірка зробила гарний макіяж, уклала волосся на один бік і одягла прикраси від Asprey jewelry.
Іншими гостями заходу стали Демі Мур, Наталі Портман, Дуа Ліпа, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Кендал Дженнер, Гейлі Бібер, Кая Гербер, Селена Гомес, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц, Зої та Ленні Кравіц, Єва Лонгорія, Грена, Едріан Броуді та інші.
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