В елегантному вбранні з топом та спідницею від Louis Vuitton: Сірша Ронан вперше за рік вийшла на публіку

Зірка повернулася до світського життя в елегантному вбранні зі складками.

У Лос-Анджелесі відбувся третій щорічний галаконцерт у Музеї кіноакадемії, де найвідоміші зірки зібралися у своїх найкращих вечірніх вбраннях. Захід слугує святкуванням кінематографічних досягнень та збиранням коштів на освітні ініціативи музею та громадські програми.

Однією з гостей цього гламурного світського заходу була акторка Сірша Ронан, відома багатьма своїми ролями у фільмах "Маленькі жінки", "Спокута" та "Готель "Гранд Будапешт". Акторка близько року не виходила на публіку і не потрапляла під приціл папараці, тому ця її поява привернула багато уваги.

Для червоної доріжки Сірша обрала вбрання від бренду Louis Vuitton, яке складалося з драпованого топа та спідниці зі складками, шлейфом та високим розрізом.

Сірша Ронан / Фото: Associated Press

Також зірка зробила гарний макіяж, уклала волосся на один бік і одягла прикраси від Asprey jewelry.

Сірша Ронан / Фото: Associated Press

Іншими гостями заходу стали Демі Мур, Наталі Портман, Дуа Ліпа, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Кендал Дженнер, Гейлі Бібер, Кая Гербер, Селена Гомес, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц, Зої та Ленні Кравіц, Єва Лонгорія, Грена, Едріан Броуді та інші.

Читайте також: