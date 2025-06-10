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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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В елегантній сукні і діамантових прикрасах: акторка бродвейських мюзиклів продемонструвала вишуканий аутфіт

49-річна Келлі О'Гара мала стрункий і красивий вигляд у вечірньому вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Келлі О'Гара

Келлі О'Гара / © Associated Press

Американська акторка Келлі О’Гара, яка відома завдяки виступам у бродвейських мюзиклах, відвідала церемонію нагородження театрально-музичної премії Tony Awards, яка відбулася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

Перед фотокамерами вона зявилася у чорній елегантній сукні максі без бретельок від Ines di Santo. Вбрання мало декольте у формі серця, драпування у зоні стегон і невеликий шлейф.

Келлі О’Гара / © Associated Press

Келлі О’Гара / © Associated Press

Аутфіт Келлі доповнила клатчем, інкрустованим стразами. У неї була гарна зачіска з м’якими локонами, ніжний макіяж із рожевим блиском на губах і молочний манікюр. Свій образ О’Гара завершила діамантовими прикрасами.

Келлі за свою кар’єру була шість разів номінована на цю премію. У 2015 році вона отримала нагороду за гру у мюзиклі «Король і я».

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