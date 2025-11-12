- Дата публікації
В елегантній сукні і кольє у вигляді змії: вишукана Джессіка Альба на галавечорі у Голлівуді
44-річна акторка у вбранні від бренду Alex Perry з’явилася на світському заході.
Джессіка Альба відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді, де продемонструвала гарний вечірній образ.
На зірці була елегантна чорна сукня по фігурі без бретельок від бренду Alex Perry, яка мала тканинну вставку з драпуванням на стегнах. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Альба доповнила чорним клатчем і красивим комплектом дорогоцінних прикрас із кольє у вигляді змії.
Джес завершила лук зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.
