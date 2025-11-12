В елегантній сукні і кольє у вигляді змії: вишукана Джессіка Альба на галавечорі у Голлівуді

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді, де продемонструвала гарний вечірній образ.

На зірці була елегантна чорна сукня по фігурі без бретельок від бренду Alex Perry, яка мала тканинну вставку з драпуванням на стегнах. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Джессіка Альба / © Associated Press

Аутфіт Альба доповнила чорним клатчем і красивим комплектом дорогоцінних прикрас із кольє у вигляді змії.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джес завершила лук зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Джессіка Альба показала, який вигляд мала 25 років тому.