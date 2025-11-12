ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

В елегантній сукні і кольє у вигляді змії: вишукана Джессіка Альба на галавечорі у Голлівуді

44-річна акторка у вбранні від бренду Alex Perry з’явилася на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді, де продемонструвала гарний вечірній образ.

На зірці була елегантна чорна сукня по фігурі без бретельок від бренду Alex Perry, яка мала тканинну вставку з драпуванням на стегнах. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Аутфіт Альба доповнила чорним клатчем і красивим комплектом дорогоцінних прикрас із кольє у вигляді змії.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Джес завершила лук зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Джессіка Альба показала, який вигляд мала 25 років тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie