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- Шоу-бізнес
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В елегантній сукні і рукавичках: ефектна Памела Андерсон із синами-красенями з'явилася на прем'єрі комедійного бойовика
Акторка викликала фурор своїм гарним аутфітом на кіноподії.
Памела Андерсон відвідала прем’єру комедійного бойовика «Голий пістолет» від студії Paramount Pictures у кінотеатрі SVA у Нью-Йорку. У фільмі вона зіграла фатальну Бет Девенпорт. Підтримати зірку прийшли її сини-красені — Ділан та Брендон Лі.
Памела сяяла на прем’єрі в елегантній чорній сукні із сатину, без рукавів і з акцентною смужкою на талії у стилі Старого Голлівуду.
Аутфіт Андресон доповнила чорними сітчастими рукавичками, які додали луку ретро-шику й театральності, діамантовими сережками-цвяшками і вишуканою брошкою з камінням, яку прикріпила до сукні.
Вона зробила укладання з м’якими локонами і максимально природний макіяж із легкою тональною основою, рожевими рум’янами та глянцевим блиском.
На заході також був присутній виконавець головної ролі фільму Ліам Нісон, який також прийшов із синами Майклом і Деніелом Нісонами.
Про фільм:
«Голий пістолет» — це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного копа. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії.
В український прокат стрічка вийде 31 липня.