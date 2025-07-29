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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

В елегантній сукні і рукавичках: ефектна Памела Андерсон із синами-красенями з'явилася на прем'єрі комедійного бойовика

Акторка викликала фурор своїм гарним аутфітом на кіноподії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Памела Андерсон із синами Діланом і Брендон Лі

Памела Андерсон із синами Діланом і Брендон Лі / © Associated Press

Памела Андерсон відвідала прем’єру комедійного бойовика «Голий пістолет» від студії Paramount Pictures у кінотеатрі SVA у Нью-Йорку. У фільмі вона зіграла фатальну Бет Девенпорт. Підтримати зірку прийшли її сини-красені — Ділан та Брендон Лі.

Памела Андерсон із синами Діланом та Брендон Лі / © Associated Press

Памела Андерсон із синами Діланом та Брендон Лі / © Associated Press

Памела сяяла на прем’єрі в елегантній чорній сукні із сатину, без рукавів і з акцентною смужкою на талії у стилі Старого Голлівуду.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфіт Андресон доповнила чорними сітчастими рукавичками, які додали луку ретро-шику й театральності, діамантовими сережками-цвяшками і вишуканою брошкою з камінням, яку прикріпила до сукні.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Вона зробила укладання з м’якими локонами і максимально природний макіяж із легкою тональною основою, рожевими рум’янами та глянцевим блиском.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

На заході також був присутній виконавець головної ролі фільму Ліам Нісон, який також прийшов із синами Майклом і Деніелом Нісонами.

Ділан і Брендон Лі, Памела Андерсон, Ліам, Деніел і Майкл Нісони / © Associated Press

Ділан і Брендон Лі, Памела Андерсон, Ліам, Деніел і Майкл Нісони / © Associated Press

Про фільм:

«Голий пістолет» — це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного копа. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії.

В український прокат стрічка вийде 31 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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