В елегантній сукні і з новою короткою зачіскою: Ніколь Кідман зачарувала своїм аутфітом на балі у Нью-Йорку

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Ніколь Кідман зачарувала своїм образом total black на головній події у модній індустрії — щорічному Балі Інституту костюма Met Gala 2025, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Захід був присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style, яка натхненна книжкою Моніки Міллер «Раби моди: чорний дендизм і стиль чорної діаспоральної ідентичності». Дресскод балу звучав так — Tailored for You («Зшито для вас»).

Ніколь Кідман / © Associated Press

На червоній доріжці акторка сяяла в елегантній чорній сукні зі спідницею А-силуету, яку для неї створив бренд Balenciaga. Вбрання мало оголені плечі, відкриту спину і було прикрашене на талії і стегнах чорними стрічками з бантиками.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Лук Кідман доповнила короткими рукавичками, колготами в сітку і гостроносими туфлями-човниками.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

А ще цього вечора Ніколь продемонструвала новий імідж, яким здивувала всіх присутніх. Вона обрізала своє довге волосся — тепер у неї стильна коротка зачіска із укладеним на один бік чола чубчиком.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Кідман зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха гарними сережками від ювелірного бренду Cindy Chao у вигляді листя та одягла зверху рукавичок браслет і каблучку із цього самого комплекту.

Нагадаємо, у чорному вбранні, тільки зі шкіри, позувала на Met Gala Кім Кардашян.