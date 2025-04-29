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- Шоу-бізнес
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В елегантній сукні і за руку з коханим: ексдружина Гарві Вайнштейна на світському заході
49-річна Джорджина Чапман мала ефектний вигляд на галавечорі.
Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa – Джорджина Чапман – відвідала галавечір Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
На червоній доріжці вона з'явилася у супроводі свого коханого – 52-річного оскароносного актора Едріана Броуді.
Джорджина сяяла перед фотокамерами в елегантному вбранні, яке складалося з білої сукні максі без бретельок і чорних об'ємних рукавів, які переходили у шлейф. Аутфіт вона доповнила босоніжками з блискітками.
У Чапман було ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, нюдовий манікюр і перламутровий педикюр. Вуха вона прикрасила масивними сережками з камінням, а руки – каблучками з камінням.
Нагадаємо, Джорджина Чапман на премії New York Film Critics Circle Awardsу позувала у напівпрозорій сріблясто-сірій сукні максі без бретельок.