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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
254
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1 хв

В елегантній сукні і за руку з коханим: ексдружина Гарві Вайнштейна на світському заході

49-річна Джорджина Чапман мала ефектний вигляд на галавечорі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Едріан Броуді і Джорджина Чапман

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa – Джорджина Чапман – відвідала галавечір Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася у супроводі свого коханого – 52-річного оскароносного актора Едріана Броуді.

Джорджина сяяла перед фотокамерами в елегантному вбранні, яке складалося з білої сукні максі без бретельок і чорних об'ємних рукавів, які переходили у шлейф. Аутфіт вона доповнила босоніжками з блискітками.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

У Чапман було ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, нюдовий манікюр і перламутровий педикюр. Вуха вона прикрасила масивними сережками з камінням, а руки – каблучками з камінням.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджина Чапман на премії New York Film Critics Circle Awardsу позувала у напівпрозорій сріблясто-сірій сукні максі без бретельок.

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