В елегантній сукні з маленьким бантом: Памела Андерсон отримала нагороду у Франції
На червоній доріжці кінофестивалю в Довілі, у Франції, Памела Андерсон довела, що у свої 58 років вона, як і раніше, залишається справжньою іконою моди.
Акторка і модель вчора з’явилася в елегантній чорній сукні без бретелей силуету «русалка», яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Прикрашали сукню Памели дві оксамитові вставки з тканини під грудьми і на талії, а також невеликий оксамитовий бант.
Також це вбрання для церемонії відкриття кінофестивалю Андерсон доповнила клатчем, темним манікюром, парою лаконічних туфель і гламурними сережками з діамантами. Своє коротке волосся зірка вклала в об’ємну зачіску з легкими локонами, а ось від макіяжу вже традиційно відмовилася.
Мінімалістський підхід до стилю ще більше підкреслив вишуканість — Памала лише нанесла на губи трохи прозорого блиску.
Памела отримала в Довілі премію Deauville Talent Award і в виголосила емоційну промову зі сцени.