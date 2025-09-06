ТСН у соціальних мережах

В елегантній сукні з маленьким бантом: Памела Андерсон отримала нагороду у Франції

На червоній доріжці кінофестивалю в Довілі, у Франції, Памела Андерсон довела, що у свої 58 років вона, як і раніше, залишається справжньою іконою моди.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Акторка і модель вчора з’явилася в елегантній чорній сукні без бретелей силуету «русалка», яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Прикрашали сукню Памели дві оксамитові вставки з тканини під грудьми і на талії, а також невеликий оксамитовий бант.

Також це вбрання для церемонії відкриття кінофестивалю Андерсон доповнила клатчем, темним манікюром, парою лаконічних туфель і гламурними сережками з діамантами. Своє коротке волосся зірка вклала в об’ємну зачіску з легкими локонами, а ось від макіяжу вже традиційно відмовилася.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Мінімалістський підхід до стилю ще більше підкреслив вишуканість — Памала лише нанесла на губи трохи прозорого блиску.

Памела отримала в Довілі премію Deauville Talent Award і в виголосила емоційну промову зі сцени.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

