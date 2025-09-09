В елегантній сукні з розрізом: дівчина Лео Ді Капріо затьмарила всіх на прем’єрі його нового фільму

Вітторія Черетті / © Associated Press

Модель Вітторія Черетті мала приголомшливий вигляд у довгій білій сукні від Tom Ford, коли з’явилася на заході, щоб підтримати свого знаменитого бойфренда. Усі погляди були прикуті до неї, оскільки її мінімалістичне вбрання мало вільний фасон, глибоку пройму, що демонструвала ребра, і високий розріз на спідниці, що відкривав ноги.

Вітторія носила сукню з чорними туфлями на підборах від Tom Ford, а також розкішними прикрасами з діамантами. Також в її руці можна побачити елегантний клатч в тон вбрання, який був від бренду Jimmy Choo.

Волосся італійська модель зібрала в елегантний пучок, а на обличчі зробила вечірній макіяж.

Також попри те, що модель прибула на прем’єру разом з Леонардо Ді Капріо, на червоній доріжці не з’явилася з ним. Пара не привертає уваги до своїх стосунків і не коментує їх. Нещодавно Ді Капріо і Вітторія Черетті навіть відвідали весілля Джеффа Безоса у Венеції, де їх заскочили папараці.