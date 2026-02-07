В елегантній сукні з серцем на грудях: Шарліз Терон приголомшила своєю появою на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Шарліз Терон / © Getty Images

Реклама

Шарліз Терон з’явилася на офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 на стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані. Акторка, яка є посланницею миру ООН, вийшла на публіку і продекламувала повідомлення миру від Нельсона Мандели. Позаду неї на підлозі було світлове зображення голуба.

Шарліз Терон / © Associated Press

Зірка приголомшила своїм розкішним струнким виглядом. На ній була елегантна чорна сукня максі приталеного силуету, з високою горловиною, довгими рукавами і розрізом ззаду. Головним акцентом у її аутфіті були вирізи у зоні декольте, які були схожі на серце.

Шарліз Терон / © Getty Images

Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї була гарна зачіска, вечірній макіяж, розкішні діамантові сережки і каблучки у вигляді квітів.

Реклама