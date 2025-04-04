В елегантній сукні зі складками: Ліндсей Логан отримала нагороду у Лас-Вегасі

Ліндсей Логан / © Associated Press

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Акторка Ліндсей Логан відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. На цьому заході вона отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award за свої досягнення у кінематографі.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні з V-подібним декольте та відкритими плечима від Saint Laurent, яку носила з чорними слінгбеками. Сукня акторки була прикрашена лише складками тканини на ліфі та талії.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Розкішне волосся Логан уклала в голлівудську хвилю, зробила трендовий макіяж з нюдовою помадою на губах і одягла прикраси з діамантами — розкішний набір, що складався з кольє та сережок.

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Цей захід вона відвідала, оскільки разом із акторкою Джеймі Лі Кертіс знялася у продовженні комедії «Шалена п’ятниця». Другу частину вирішили зняти через 21 рік після виходу першого фільму і деякі кадри зі знімального майданчика вже потрапляли до об’єктивів папараці. У межах CinemaCon вона вийшла на сцену під час презентації Walt Disney Studios, щоб розповісти про цю картину.

Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images