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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

В елегантній сукні зі складками: Ліндсей Логан отримала нагороду у Лас-Вегасі

Її нагородили за досягнення у роботі. Ліндсей знімається у кіно з раннього віку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Акторка Ліндсей Логан відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. На цьому заході вона отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award за свої досягнення у кінематографі.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні з V-подібним декольте та відкритими плечима від Saint Laurent, яку носила з чорними слінгбеками. Сукня акторки була прикрашена лише складками тканини на ліфі та талії.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Розкішне волосся Логан уклала в голлівудську хвилю, зробила трендовий макіяж з нюдовою помадою на губах і одягла прикраси з діамантами — розкішний набір, що складався з кольє та сережок.

Цей захід вона відвідала, оскільки разом із акторкою Джеймі Лі Кертіс знялася у продовженні комедії «Шалена п’ятниця». Другу частину вирішили зняти через 21 рік після виходу першого фільму і деякі кадри зі знімального майданчика вже потрапляли до об’єктивів папараці. У межах CinemaCon вона вийшла на сцену під час презентації Walt Disney Studios, щоб розповісти про цю картину.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
186
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