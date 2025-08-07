ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
100
1 хв

В елегантному капелюсі і жакеті на голе тіло: Дженна Ортега привернула увагу аутфітом дорогою на телепрограму

22-річна акторка мала вишуканий і строгий вигляд.

Аліна Онопа
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега потрапила під приціл папараці біля студії телепрограми Good Morning America, куди вона прийшла, щоб розповісти про знімання у другому сезоні серіалу «Венздей».

Акторка мала загадковий, вишуканий і строгий водночас вигляд у вбранні із весняно-літньої колекції 2026 бренду Willy Chavarria. На ній був сірий приталений жакет, який вона одягла на голе тіло. Він мав глибокий пікантний виріз, контрастні чорні лацкани, чорні манжети і один золотий ґудзик.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Верх Ортега скомбінувала із чорною спідницею-олівцем довжини міді та чорними сатиновими туфлями на екстремально високих платформах, шпильках, із червоною підошвою, балетним квадратним мисом і бантиками від бренду Christian Louboutin.

Аутфіт Дженна доповнила елегантним чорним широкополим капелюхом у стилі ретро, який нагадав образ Мередіт Блейк із фільму «Пастка для батьків», лаконічними сережками, чорними сонцезахисними окулярами «котяче око» від Dezi та кількома каблучками з чорним дорогоцінним камінням. У неї були нюдові губи і висвітлені брови.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, на стримінговому сервісі Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу «Венздей», друга вийде 3 вересня 2025 року.

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. Там на неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

