- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
В елегантному костюмі і лакованих туфлях: Іванка Трамп показала нові фото свого розкішного луку
Старша донька президента США продемонструвала красивий образ у вбранні кольору бургунді.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові знімки свого розкішного образу, у якому вона з’явилася на заході у Маямі.
«Насолоджуючись рідкісним маямським холодом», — підписала фото донька президента.
Вона була одягнена в елегантний костюм кольору бургунді, що складався з приталеного жакета з асиметричною застібкою і штанів-палацо зі стрілками.
Вбрання вона скомбінувала з бордовими лакованими гостроносими туфлями і чорною сумкою із золотою фурнітурою. Іванка розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — золотим кольє, а на руці була делікатна каблучка із салатовим камінчиком.
Нагадаємо, Іванка Трамп відсвяткувала свій день народження у вінтажній чорній короткій сукні-бюстьє від американського модельєра Боба Макі.