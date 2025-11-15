В елегантному костюмі і лакованих туфлях: Іванка Трамп показала нові фото свого розкішного луку

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові знімки свого розкішного образу, у якому вона з’явилася на заході у Маямі.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Насолоджуючись рідкісним маямським холодом», — підписала фото донька президента.

Вона була одягнена в елегантний костюм кольору бургунді, що складався з приталеного жакета з асиметричною застібкою і штанів-палацо зі стрілками.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Вбрання вона скомбінувала з бордовими лакованими гостроносими туфлями і чорною сумкою із золотою фурнітурою. Іванка розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — золотим кольє, а на руці була делікатна каблучка із салатовим камінчиком.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп відсвяткувала свій день народження у вінтажній чорній короткій сукні-бюстьє від американського модельєра Боба Макі.